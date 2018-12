Nu er det mere sikkert for fodgængerne i Ølgod

Ølgod: Ølgod har fået en slags hvid jul. 2. juledag mødte kommunens folk nemlig op i Ølgod for at gøre striberne på fodgængerovergangen mere hvide og dermed tydeligere for gående og kørende.

Inga Andersen fra Ølgod Udviklingsråd fortæller, at kommunen lavede arbejdet på en helligdag, fordi der til dagligt er fyldt med trafik i Ølgod. Der er både mange personbiler og mange lastbiler på grund af de mange virksomheder i Ølgod. Men på en 2. juledag kunne kommunen arbejde i fred, og nu har skolebørnene derfor en mere sikker skolevej efter juleferien.