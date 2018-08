Varde Kommune: "Det er nu, at kommunesammenlægningsgevinsten på 125 millioner - om året - bør hentes hjem". Sådan var overskriften på et læserbrev, som Lokallistens Tom Thorup sendte til JydskeVestkysten i maj 2017, og i et læserbrev fra november 2017 på govarde.dk skriver Tom Thorup: "Vi er klar på at effektivisere/frigøre op mod 125 millioner kroner om året på administration". Han har også i en artikel i JydskeVestkysten talt for at fyre eksempelvis 300 ansatte i ét hug.

Men Lokallistens gruppeformand, Henrik Vej Kastrupsen, melder nu ud, at det ikke er listens politik at ville spare 125 millioner kroner om året på administration.

- Nej, det mener vi ikke. Det, Tom sagde, var, at hvis man sammenlignede med sammenlignelige kommuner, så det ud til, at vi kunne spare 125 millioner kroner om året.