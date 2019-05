Nu er Mia svend

Varde: Det er altid en lettelse, når man har bestået sin eksamen. Når man tilmed har bestået sin eksamen med ros, kan man være ekstra stolt, og det er Janni Kjærgård Pedersen, der er indehaver af frisørsalonen i Varde Syd, Rustic hair and makeup. Den 15. april kunne hun nemlig sige tillykke til sin elev Mia Beck Kristiansen.

- Jeg var egentlig begyndt på uddannelsen til sygeplejerske, men sprang fra fordi jeg hellere ville være frisør, fortæller Mia, der er født og opvokset i Oksbøl. I dag bor hun i Esbjerg med kæresten Thomas.

- Frisørfaget er utrolig positivt, fordi man arbejder med glade kunder, og hjælper dem med at blive lækre. Jeg er utrolig glad for, at jeg kan fortsætte hos salon Rustik efter at jeg nu er udlært, for jeg har inden drøm om at få min egen salon, fortæller den glade svend.