Det kommende destinationsselskab for Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune får navnet "Destination Vesterhavet".

I sidste måned blev det besluttet, at Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommunes nye destinationsselskab får fysisk hovedsæde i Hvide Sande, og nu er der så fundet et navn til det, der bliver Danmarks største turismeområde målt på årlige turistovernatninger. Det skriver kommunerne i en pressemeddelelse.

Forberedelsesudvalget, der blandt andet består af erhvervsrepræsentanter fra Ringkøbing Fjord Turisme, ProVarde og politikere fra de to kommuner, har blandt fire konkrete forslag valgt navnet Destination Vesterhavet.

Den nye direktør, der ventes udpeget i slutningen af oktober, får således til opgave at samle turisterhvervet i de to kommuner under dette navn.

Mens Destination Vesterhavet bliver navnet på selve destinationsselskabet, så fortsætter man med at benytte de eksisterende brands i markedsføringen.