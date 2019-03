Nu bliver også den første ungdomsklub lukket

En række juniorklubber er blevet lukket, fordi politikerne mener, de er blevet for små. Nu kommer turen til ungdomsklubber.

Tistrup: Klubben i Tistrup bliver med al sandsynlighed lukket. Klubben har nemlig kun fem tilmeldte, og der er lagt op til, at fremover lukker ungdomsklubber, hvis de har under 20 tilmeldte. Peder Foldager (V) siger, at den præcise grænse kan ændre sig, når forslaget har været i høring hos Ungdomsskolen, der driver ungdomsklubberne. Men han siger også tydeligt, at klubben i Tistrup simpelthen er for lille. - Det må man bare erkende: Det er ikke bæredygtigt økonomisk eller indholdsmæssigt, siger han. Varde Kommune sparer cirka 77.000 kroner om året på at lukke klubben i Tistrup. De unge er velkomne til i stedet at gå i klub i eksempelvis Ølgod eller Ansager.

Nye klubber og hurtige lukninger Det var i forbindelse med en harmonisering i 2014, at det blev besluttet, at der skulle være en juniorklub på alle skoler og en ungdomsklub på alle overbygningsskoler. Tidligere var klubberne placeret noget tilfældigt på landkortet, da de gamle kommuner havde prioriteret meget forskelligt. Siden har det været nødvendigt at spare, og derfor er der blevet luget ud i de nye klubber. Der er alle lukket seks juniorklubber, heriblandt alle i Varde by. Nu er tiden altså kommet til at se på ungdomsklubberne.

Tilmeldte, ikke fremmødte Kriterierne for ungdomsklubber er noget anderledes end for juniorklubber. I juniorklubberne er det antallet af fremmødte børn, der afgør, om en klub må lukke. I ungdomsklubberne blevet det afgørende, hvor mange tilmeldte der er. Peder Foldager siger, at en grænse på 20 betyder, at kommunen lægger op til at beholde også forholdsvis små klubber. - Hver aften er der ikke 20. Der vil være færre. Hvis der skal være et vist pædagogisk indhold og en økonomi i det, så skal der være et vist antal unge mennesker til stede, siger han. - Der er nok 12-15 stykker på en aften, og det er inden for det område, hvor jeg synes, det giver mening at holde gang i en klub.