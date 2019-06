Nordlyset stod klart over Nymindegab

Nymindegab: Mike Stage, der er medejer af Nymindegab Kro, fik forleden opfyldt sin mangeårige drøm om at se nordlyset - og han fangede det med sit kamera.

Det var en ven, der er kok, og som derfor havde fri til midnat, der ringede og fortalte Mike, at det var nu, han skulle ud for at se nordlys.

- Jeg har altid mit kamera i nærheden, og jeg skyndte mig ud til knækket ved stranden i Nymindegab. Jeg tog nogle håndholdte billeder, fortæller han, der greb chancen og kørte tilbage for at hente stativ og andet udstyr, der kan hjælpe kameraet med at fange vejrfænomenet.

- Da alt var klar, fik jeg fire-fem billeder, så gik der en sky for, fortæller Mike Stage.

Oplevelsen har givet ham blod på tanden til at se mere.

- Det var vildt flot, jeg får lyst til at rejse til Nordnorge eller Finland. Der danser nordlyset på himlen, det gjorde det ikke her, fortæller Mike Stage.