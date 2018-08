Varde/Skovlund: Mette Vedding Nielsen gør ikke noget "bare". Hun har redet sig i landets bedste række i dressur, grandprix, og hun vil være ejer, nu hun i syv år havde været butikschef ved guldsmeden i Grindsted.

- Jeg vil ikke være butiksassistent resten af mit, siger hun.

Fra 1. oktober er Varde Guld & Sølv i Vestergade hendes. Et valg, der nok betyder, at der bliver lidt mindre tid til de fem heste, og lidt flere timer i butikken, hvor hun har været ansat de seneste tre år.

- Jeg var på studietur i Thailand, sammen med Sinne, og vi havde en god kontakt. Derfor foreslog jeg hende, at jeg gerne ville købe. Og i mellemtiden at blive ansat, siger Mette Vedding Nielsen.

Hun fyldte 40 for 14 dage siden, og derfor er det hende, der har presset på for at købet skulle effektueres i år. Fordi hun ved, at hun skal give den en skalle som selvstændig, derfor skal det være, mens hun er ung og har kræfterne til det.