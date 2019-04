Nordenskov tabte onsdag aften andet opgør af placeringskampen om 5. pladsen mod Ikast.

Nordenskov vandt ellers første opgør med cifrene 3-1 i Helle Hallen i søndags, men spillerne ramte slet ikke det samme topniveau som de tidligere på sæsonen har disket op med.

- Om det var nerver eller om holdet rent ud sagt ikke var klar, er svært at sige. Men vi spiller absolut ikke vores bedste kamp i dag, siger sportschef Jakob Møller efter kampen.

Alt ligger nu åbent op til sidste kamp i serien på søndag, som spilles på Nordenskovs hjemmebane i Helle Hallen. Modstanderholdet Ikast, der ligesom Nordenskov rykkede op i volleyligaen i denne sæson, har Nordenskov gennem sæsonen haft nogle meget tætte og underholdende kampe med.

Kampen bliver derudover også en dyst om at blive uofficiel Jyllandsmester, i og med at Ikast og Nordenskov er de to bedst placerede jyske klubber i landet.

Det bliver for modstanderholdet også en meget speciel kamp, da Ikast fra næste sæson har trukket sig fra Volleyligaen på trods af gode resultater.

- Ikast vil gerne slutte deres volley-eventyr af med en sejr i sæsonens sidste kamp, og vi er hævntørstige efter nederlaget i onsdags. Vi er to hold der er topmotiverede, og jeg tror det kommer til udtryk i et brag af en kamp, siger Jakob Møller.

Jakob Møller håber på og regner med at der i dagens anledning vil blive fyldt på tilskuerpladserne i Helle Hallen, og tror på at Nordenskov kan vinde serien og få 5. pladsen i hus som kulminationen på en fremragende første sæson i Volleyligaen. Der er i hvert fald lovet stemning i hallen fra klubledelsens side.

Kampen spilles søndag klokken 13.30 i Helle Hallen.