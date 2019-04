Nordenskov Volley endte som det femtebedste herrevolleyhold i landet

Med en overbevisende 3-0-sejr over Ikast kan Nordenskov i deres første sæson i landets bedste liga pryde sig med en flot femteplads og en uofficiel titel som jysk mester. Næste skridt bliver at udbygge bredden blandt de danske spillere i klubben og lægge et fundament til de kommende sæsoner.

Nordenskov: For et år siden, da det blev klart at Nordenskov havde kvalificeret sig til den bedste volleyliga i landet, meldte Nordenskov IF's ledelse ud, at målet for denne sæson var ikke at blive til grin. Men i dag kan sportschef Jakob Møller og resten af Nordenskov-holdet se tilbage på en debutsæson, der var alt andet end grinagtig.

- Femtebedst i landet og det bedst placerede jyske hold er jo præstationer, som vi absolut ikke regnede med at nå det første år i volleyligaen, siger Jakob Møller.

Nordenskov IF har lagt en detaljeret tre-års plan med delmål, der skal indfries. Målet for næste sæson er en top-6-placering, mens målet i sæsonen 2020-2021 er at være blandt landets fire bedste hold. Og selvom den langsigtede plan næsten blev indfriet i første hug, er klubledelsen ikke gået hen og blevet overambitiøse: