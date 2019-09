Nørre Nebel: I Nørre Nebel ligger den lille Røde Kors genbrugsbutik på adressen Bredgade 21.

En lille butik med en stor omsætning og 26 frivillige. Butikken er åben alle hverdage inklusiv lørdage.

Butikken i Nørre Nebel har hele paletten af varer, og da flere og flere heldigvis donerer til Røde Kors, har butikken længe manglet plads.

I juni måned indgik Røde Kors en lejeaftale for butikken Bredgade 18A, Nørre Nebel. En stor butik på 267 kvadratmeter, og siden 1. juli har bestyrelsen og de frivillige arbejdet nærmest i døgndrift for at være færdig til åbningsdagen, torsdag 19. september kl. 10.

I den nye butik, Bredgade 18A, skal der sælges tøj, nips, isenkram, sko, tasker, bælter, bøger med mere, og fra den "gamle" butik, Bredgade 21, skal der fortrinsvis sælges møbler.

Dermed får Røde Kors to genbrugsbutikker i Nørre Nebel, skråt overfor hinanden.

Præsident Sven Bak-Jensen fra Røde Kors Danmark klipper snoren til den nye butik, og alle er inviteret med til receptionen på torsdag.