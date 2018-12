Nobia genanvender affaldet: Det der før gik op i røg, ryger nu i køkkenet

Nobia i Ølgod har fjernet sin forbrænding og bruger nu restaffald til at lave låger. En genanvendelig tankegang, der er til gavn for miljøet.

Ølgod: Er du fra Ølgod, har du måske lagt mærke til, at forbrændingen ude ved Nobia Danmark er væk?

Hvorfor?

- Simpelthen fordi den var slidt, fortæller Rune Stephansen, Administrerende direktør for Nobia Danmark.

- Den overholdt ikke længere de krav og standarder, der er til sådan nogle kedler, så derfor var vi nødt til at fjerne den her i 2018.

Den tidligere forbrænding leverede al varme til Nobia Danmark, men nu køber virksomheden i stedet sin varme hos Ølgod Fjernvarme, og affaldet bliver sorteret og genanvendt.

- Alt det vi brændte tidligere, bliver nu kørt til vores pladeleverandør, hvor det bliver genanvendt og brugt til helt nye plader. Det er jo altid godt at genbruge mest muligt, så derfor er det her også en rigtig god løsning for os, slutter Rune Stephansen.