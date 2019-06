Niels Peter har skaffet de våde varer i 30 år

Han har været med siden begyndelsen, og det er blevet nemmere, at være skaffer, fortæller Niels Peter.

Nordenskov: Kilovis af fustager med øl blev kørt og båret frem og tilbage for at holde gæsterne til Owen Luft Kånsert fra tørsten. - Jeg ved ikke, hvor mange paller fustager, vi langede over disken, men det var et slæb. Nu pumpes øllet, fortæller Niels Peter Klagenberg (63), der har været formand for skafferne på dagholdet (den der er til klokken 18 red.) siden koncertens begyndelse. Efter at rør til øllet for flere år siden blev gravet ned i jorden under sportspladsen, hvor festivalen finder sted, er den frivillige opgave med at holde barerne godt forsynet derfor blevet mindre tung. En fustage indeholder 25 liter øl, og dertil kommer vægten af aluminiumtønden.

- Brandbil-baren er populær, de første år tømte vi hele området for Jägermeister og rød sodavand, nu har vi fået styr på det. Niels Peter Klagenberg om den populære bar, der både er en brandbil og serverer drinken af samme navn.

Foto: John Randeris Niels Peter Klagenberg i baren i det store telt, hvor alle de frivillige bærer de blå T-shirts. Foto: John Randeris

Sammenholdet Niels Peter Klagenberg var en del af den gruppe i Nordenskov, der var med bag de første koncerter med lokale og enkelte kendte navne, det der i dag har udviklet sig til en koncert med flere topnavne på plakaten. - Jeg sad i idrætsforeningens bestyrelse i rideudvalget, så jeg har hjulpet til, siger han og tilføjer: - Os i udvalgene, vi kan jo "bare" møde op og gøre vores arbejde, så er der andre, der arbejder med det hele året, og vi ved, at de har styr på det, siger han, og sender dermed en ros af sted til bestyrelsen bag Owen Luft Kånsert. På spørgsmålet om, hvorfor han er med som frivillig for 30. gang kommer det prompte: - Det er så hyggeligt ... Det kan godt være, at når vi kommer til i morgen (Hvor der ryddes op red.), er det sådan lidt argh ... men det skal jo gøres, siger han og fremhæver sammenholdet blandt de frivillige: - Der er fantastisk. For nytilflyttere er den en god måde at lære andre at kende, så det kan jeg kun opfordre dem til.

Foto: John Randeris Tyrolerbaren til Owen Luft har muligvis inspireret disse gæster. Foto: John Randeris

Birthe, Breezer og Smokie Som skaffer nyder Niels Peter Klagenberg, at han både kommer rundt til alle barerne og får en snak med de andre frivillige, samt at han kan høre musikken, mens der bringes shots, Breezer og andet rundt mellem barerne. I år har han mest glædet sig til Lars Lilholt Band. - Det er lige mig. Jeg ved godt, at Birthe Kjær er blevet lidt for de unge, men jeg kan nu også godt lide hende, siger han om den folkekære sangerinde, der nok skal få hele pladsen med i sin knald røde gummibåd. De bedste minder er for Niels Peter Klagenberg er stadig fra de tidlige årgange. - Smokie - tænk at det kunne lade sig gøre i sådan en lille by. Der var nogle i bestyrelsen, der synes, at det var lidt af et sats, og det var det også, men vi skulle have en enig bestyrelse, for at Andelskassen ville bakke det op, husker Niels Peter og tilføjer: - Vi har jo også haft Kim Larsen til at lukke mange gange, men nu er det jo slut med det, siger han. Kort efter lyder endnu et kald på walkie-talkien, der er bud efter en skaffer.

Foto: John Randeris Der er 5500 gæster på pladsen. Foto: John Randeris

Foto: John Randeris Endlig et år med vejr til sommertøj frem for regntøj. Foto: John Randeris

Foto: John Randeris Lars Lilholt Band var de første på scenen. Foto: John Randeris

Foto: John Randeris Steffen Brandt fra TV-2. Foto: John Randeris

Foto: John Randeris Owen Luft 2019. Foto: John Randeris

Foto: John Randeris Forsanger i Johnny Deluxe Noam Halby. Foto: John Randeris