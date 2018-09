Niels Christiansen står udenfor budgetforlig for første gang

Houstrup: Niels Christiansen (K) har været med i lokalpolitik siden sin første periode i Blaabjerg Kommune, der begyndte i 1998. I al den tid har han været med i de årlige budgetforlig, fortalte han på et pressemøde mandag.

Men i år står han altså udenfor.

En væsentlig årsag er, at han ikke mener, der i budgettet skal indregnes et finansieringstilskud på 20 millioner kroner i både 2020 og 2021. Det er penge, som politikerne egentlig ikke ved, om kommunen får, men på den anden side er tilskuddet blevet uddelt de seneste syv år. Niels Christiansen mener ikke, de bør indregnes, fordi det er "fugle på taget". Han var dog med i sidste års budget, hvor der også var indregnet 40 millioner kroner i finansieringstilskud.

Niels Christiansen sagde på byrådsmødet, at hvis pengene skulle indregnes, så ville han gerne have, at pengene blev brugt på ældre, sundhed og miljø. Da de penge i stedet gik til byggeri, valgte han ikke at være med.