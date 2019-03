Nørre Nebel: Søndag den 14. april går "Newl' Amok" med udstilling af bl.a. gamle landbrugsredskaber og maskiner i Bredgade, mens børnene har deres eget loppemarked i Sydbanks lokaler. Der er ligesom tidligere år også mulighed for at medlemmer af Handelsstandsforeningen kan udstille i byen denne dag. Og det kan stadig nås, fastslår udvalget bag "amok-dagen". Kunderne kan deltage i en konkurrence, hvor der udloddes et gavekort til Handelsstandens medlemmer på 2.500 kr. /exp