Netto i Varde udvider til dobbelt størrelse

Varde: Netto har købt sin nabobutik, det tidligere Jem & Fix. Det bekræfter Henning Foldager, seniormanager i Difko, der ejede Jem & Fix tidligere, og Carsten Sønderby, der er distriktschef i Netto-kæden.

For mange kommer det måske ikke som en overraskelse, for der er gået rygter i byen om en overtagelse siden omkring juni sidste år. Carsten Sønderby fortæller dog, at Netto har lavet beregninger for flere forskellige løsninger for at få en større butik. Undervejs er kæden for eksempel blevet tilbudt at blive ejer af den ny dagligvarebutik, som Kravin Projekter gerne vil bygge. Det har også været overvejet at rive en del af det nuværende center ned og bygge en enkeltstående butik på det samme areal.

Den største grund til, at butikken skal være større, er, at der er kommet flere kunder, efter eksempelvis Aldi og Fakta er lukket i Varde Syd.

- Butikken er bare blevet for lille, siger Carsten Sønderby.