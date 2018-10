Netto er på vej til Ølgod

Ølgod: Kampen om kunderne intensiveres i Ølgod, da Netto har meldt sin ankomst til Ølgod. Det oplyser Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik.

Hans forvaltning er blevet bedt om at se på muligheden for en Netto på hjørnet af Industrivej og Egknudvej. Det er skråt overfor den kommende Rema 1000 på Egknudvej mellem Missionshuset og Bakkevej.

Varde Kommune er lige nu ved at lave tillæg til kommuneplanen, der muliggør, at Rema 1000 kan flytte fra den gamle butik ved Torvet og ud til Egknudvej og Østerbro. Og i den sammenhæng skal en Netto-butik tænkes ind ved at lave centerområdet i kommuneplanen større.

Men er det en god idé at flytte al detailhandlen ud af midtbyen?

- Det er godt for Ølgod by, at erhvervslivet er interesseret i at bygge i Ølgod. At de tror på Ølgod, siger Preben Friis-Hauge.