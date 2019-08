Oksbøl: I sidste weekend kunne man deltage i den største TRX-begivenhed uden for Danmark - det skete på og omkring kasernen i Oksbøl. Eventet, der var arrangeret af Viborg-firmaet active aid, hed TRX Training Summit og bød på et tætpakket program.

Instruktøren på eventet var Randy Hetrick, ex Navy Seal, og grundlægger af TRX. Han har været udsendt på mission for de amerikanske specialstyrker, og her manglede han redskaber til at holde kroppen i form. Derfor opfandt han TRX-systemet.

Eventet tiltrak deltagere fra hele verden, blandt andet Australien, Indien, Tyskland, Holland, Italien og USA.

- Vi står tilbage med en kæmpe lykkerus over, at vi fik så fantastisk en oplevelse. Oksbøl Kaserne var det helt perfekte valg af location. Vi har fået så mange positive tilbagemeldinger - så det er tydeligt at se, at TRX Training Summit også var en succes blandt deltagerne, siger ejer af active aid, Kim Grandahl Papsø.