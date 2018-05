Naturtur i den allerdybeste stilhed

Ho: - Tænk at der er højvande nu. Det er fordi vinden er i øst, siger en kvinde på vej fra traktoren til det sted, yderst mod Vadehavet, hvor NaturKultur har inviteret til Nationalparkdag.

Vandet står lavt, sandbanker ligger blottede, og det får vi rigelig tid til at fundere over den kommende time, for årets Nationalparkdag er en øvelse i at indtage naturen i stilhed.

- Hvis I vil sætte jer i det her område, og så være helt stille, siger naturvejleder Kirstine Christiansen.

Vi sætter os på engen og kigger ud over vandet. Et ægtepar lod deres gummistøvler stå under bænkene i traktorvognen. Engen, der ellers altid er våd og klæg, er knastør.