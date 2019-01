Naturfredninger fik fred og opbakning med flag og taler

Henne Strand: Vesterhavet bruser og byder velkommen til Tuttes Bjerg ved Henne Strand. Fra toppen er der en pragtfuld udsigt ud over Henne Strand og ikke mindst Lyngbos Hede. 364 hektar fredet natur, som er den direkte anledning til, at Danmarks Naturfredningsforening Varde har kaldt til samling.

Godt 50 er mødt op denne søndag for at vise deres modvilje mod Dansk Folkepartis forslag om at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til egenhændigt at rejse fredningssager. En ret som Danmarks Naturfredningsforening har haft siden 1937. Men den ret skal det være slut med, hvis det står til Dansk Folkeparti.

- Der er også andre, der skal have mulighed for at rejse fredningssager. Vi mener, at DN har en for stor rolle. Det er udemokratisk, siger folketingsmedlem Marie Krarup (DF) og valgt i Varde-kredsen.