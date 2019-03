Naturfags-fabrikken Frederiksen i Ølgod har fået ny direktør med bred erfaring

43-årige Torben Lynge Overgaard er ny direktør for Frederiksen Scientific A/S. Han har tidligere arbejdet med kommerciel udvikling for bl.a. Hyundai Danmark, PompDeLux og Sunset Boulevard.

Ølgod: Frederiksen Scientific A/S i Ølgod, der producerer og sælger naturvidenskabeligt udstyr til undervisningssektoren samt industrien, har ansat 43-årige Torben Lynge Overgaard som ny direktør. Han bliver direktør for virksomheden i Ølgod samt datterselskaberne i Norge og Holland.

Torben Lynge Overgaard er uddannet cand.negot. med speciale i international økonomi og afsætning. Han kommer med en bred erfaring inden for marketing og forretningsinnovation for en række forbrugerbrands i Danmark og har i tidligere job arbejdet med kommerciel udvikling for bl.a. Hyundai Danmark, PompDeLux og Sunset Boulevard.

- Frederiksen Scientific er en utrolig spændende virksomhed med en imponerede kultur og vilje til at udvikle den naturvidenskabelige undervisning. Igennem årtier har virksomheden via entreprenørskab og faglig indsigt opbygget en solid position i branchen og sikret generationer af børn og unge et stærkt fagligt fundament med udgangspunkt i naturvidenskaben. Jeg ser frem til at være med til at sætte et positivt kommercielt aftryk på en meget passioneret virksomhed, siger Torben Lynge Overgaard i en pressemeddelelse.