Natligt opgør i hjemmet: Mor truede familiekonsulent med kniv og mistænkes for vold mod datter

Varde: Der var torsdag aften et familieopgør i et hjem i Varde. En 52-årig kvindelig familiekonsulent fra Varde Kommune var i hjemmet fra omkring klokken 23.30, og der blev slået alarm til politiet natten til fredag klokken 01.54.

Det drejer sig om en 36-årig mor, som truede familievejlederen med en kniv. Moren blev taget med til overnatning hos politiet. Hun afhøres også for angiveligt at have begået vold mod en 13-årig datter.

Moren har statsborgerskab i DR Congo. Politiet har ingen krav om varetægtsfængsling af kvinden.

Til stede i hjemmet under optrinnet var også den 39-årige mand i huset.