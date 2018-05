Nationalpark Vadehavet går i forbøn for snæblens overlevelse

Bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet skriver til den nye miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i et forsøg på at redde snæblen.

Vadehavet: I begyndelsen af februar slog seniorforsker Niels Jepsen fra DTU Aqua alarm over laksefisken snæblen i JydskeVestkysten. En fisk, som i hele verden nu kun findes i Vidåen og er mere sjælden end en tiger. Før var den også i Varde Å og Ribe Å.

Men hverken Miljøstyrelsen eller Naturstyrelsen har planer om at redde snæblen, som der ellers er brugt cirka 150 millioner kroner på at redde siden 2009.

Derfor går bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet nu til den nye miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V). Bestyrelsen opfordrer i et brev ministeren til at lave en genbank i form af snæbler i et dambrug. For hvis Vidåen rammes af en eller to gylleforureninger, kan det være snæblens endeligt. Derfor er en genbank så vigtig.

Derudover beder bestyrelsen ministeren om at få lavet en undersøgelse over de trusler, som snæblen står overfor. Det er påvist, at skarven er en af de store trusler mod snæblens overlevelse.

- Det er hovedbudskabet, så vi sikrer snæblens overlevelse. Vi håber på ministerens opbakning, siger byråds- og regionsmedlem Preben Friis-Hauge (V), der er næstformand i Nationalpark Vadehavet.