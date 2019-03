Varde: Klokken 20.30 mandag stoppede politiet en bil på Fredensvej i Varde, fordi de havde en mistanke om, at den 27-årige mand bag rattet kørte med narko i blodet. Bilen blev derfor ransaget, og det viste sig, at bilisten, der er fra Varde, kørte rundt med en springkniv med et knivblad, der er 10 centimeter langt. Springkniven er udformet, så den også kan bruges som knojern. Han blev anholdt og sigtet for både narkokørsel og besiddelse af et ulovligt våben.