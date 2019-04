Næsten alle butikkerne fortsætter: Men tøjkæde lukker og slukker i stationsby

Her på Frejasvej i Tistrup er der lukket. Det var her, Solo Company lå. Foto: Morten Nielsen

Varemærkerne består, men navnene forsvinder fra facaderne på de tidligere Solo- og Cha Cha-butikker. Til gengæld overlever 20 ud af 22 butikker i en ny form.

Tistrup: Solo Company med hovedkvarter i Tistrup mellem Varde og Ølgod er solgt efter en konkurs. Men firmaet, der frem til konkursen i marts havde 12 ansatte, flytter fra Tistrup, selv om aktiverne altså lever videre. Solo Company havde en kæde på 26 butikker med navnene Solo Concept og Cha Cha under sig. Disse butikker var dog ejet af datterselskaber. Butikkerne lå over hele landet og solgte dametøj i meget forskellige størrelser. Advokat Søren Christensen Volder fra advokatselskabet Bech-Bruun er kurator, og han oplyser, at Solo Company er solgt med varelager og varemærker så som navne og Facebook-sider og anden goodwill. Søren Christensen Volder oplyser, at køberen ikke har i sinde at beholde de nuværende faciliteter på Frejasvej i Tistrup. Det betyder altså, at firmaet flytter.

Konkurs Det blev offentliggjort den 14. marts, at Solo Company var erklæret konkurs.

Her på Frejasvej i Tistrup er der lukket. Det var her, Solo Company lå. Foto: Morten Nielsen

Næsten alle butikker er solgt Der var i første omgang 22 butikker, som blev trukket ned af Solo Companys konkurs. De lukkede den sidste fredag i marts på grund af manglende penge til til lønudbetalinger. Fire butikker har ikke været lukket, de var solgt fra inden denne fredag. Det er nu lykkedes for konkursboet at sælge stort set alle butikkerne, oplyser Søren Christensen Volder. Før påske var kun halvdelen af de 22 butikker solgt. Dog er der to butikker, der ikke har været til salg. Det drejer sig om butikkerne i Viborg og i Rosengårdcentret i Odense. Her er lejemålet ophørt, så et salg har ikke været relevant.

Nye navne Resten af butikkerne er nu solgt med varelager. - Vi må dog sige, at der ikke er nogen af butikkerne, der føres videre under de oprindelige navne, desværre, siger Søren Christensen Volder. Det betyder altså, at butikkerne får andre navne. Således bliver butikken Solo Concept i gågaden Kræmmergade i Varde ført videre under et nyt navn, Agnes, og får tilført et nyt udbud af varer. Det nuværende varelager sættes på ophørsudsalg. Noget tilsvarende ventes at ske med de øvrige 19 butikker landet over, der altså alle er solgt i løbet af april.