Næsten 100 millioner kroner i overskud: 2017 har givet flere penge i kommunekassen

Varde: Det var meningen, at 2017 skulle være et år, hvor der kom lidt penge i kassen, fordi der bliver brugt mere, end kommunen tjener, i de næste år. Men når politikerne skal lave budget til efteråret, så har de faktisk omkring 16 millioner kroner mere at gøre godt med, end de regnede med sidste år.

Forsinkede byggesager

Før optagelse af lån, afdrag på lån og finansforskydninger er der et overskud på 99,4 millioner kroner. Det er 27,6 millioner kroner bedre end forventet. Men en stor del af årsagen til, at overskuddet er så stort er, at der er budgetoverførsler på anlægsområdet for 78,5 millioner kroner. Det vil sige, at det er byggeprojekter, der skulle have været gennemført i 2017 eller tidligere, men som af forskellige årsager ikke er kommet i gang. Heriblandt er nogle af de mange projekter i Varde Midtby og noget renovering på Brorsonskolen, der er blevet droppet, og hvor pengene i stedet skal gå til at bygge en ny skole, forklarer borgmester Erik Buhl (V).

Regnskabet ser altså bedre ud, end det ville have gjort, hvis alle byggeprojekter var blevet gennemført på det tidspunkt, politikerne oprindeligt planlagde dem til. Økonomichef Karin Esmarch Thomsen forklarer derfor, at reelt er det "kun" 16 millioner kroner ekstra, der er kommet i kassen.