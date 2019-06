Næste uge byder på smukt vejr: Hurra det er sommer

Der blev taget hul på sommeren søndag. Det er bestemt heller ikke for tidligt, konstaterede badegæst ved Vardes Nysø

Familien har også en speedbåd, men det er stadig lidt for koldt.

Familien foretrækker Nysø i stedet for stranden ved Esbjerg, som er mere urolig, når det kommer til paddleboards.

- Vi tager ofte til Nysø med paddleboards, siger Lykke Baktoft, som synes, at dette forår har været noget skravl i forhold til sidste års mange stranddage allerede her først i juni.

Det er ikke som sidste år, da der havde været masser af varme dage her allerførst i juni. Lykke Baktoft er sammen med sin familie taget fra Esbjerg til Nysø ved Varde søndag.

Malthe, Lykke, Henriette og Mathilde er en vandhundefamilie. Så det er ikke for tidligt med sommer. Foto: Morten Nielsen

Vandet er koldt

Elever fra Næsbjerg Skole brugte også en dag ved Nysø. Der er læseferie.

Drengene løb i vandet til ære for fotografen.

- Det er hundekoldt, sagde Lasse Burgaard, 15 år, efter vandgangen.

Men der er chancer for, at det klare næringsfattige vand i Nysø varmes op i næste uge. Der kommer dagtemperaturen ifølge DMI til at ligge på 19-21 grader.

Nysø er en grusgravsø øst for Varde, som har vist sig at være glimrende til badning. Derfor er der indrettet et badeområde ved søbredden.

Mange foretrækker faktisk det klare søvand til badning fremfor det nærliggende Vesterhavet. Blandt andre Lasse Bugaard og hans venner.