Næsbjerg er den store vinder efter masteballaden

150 kilovolt højspindingsledningen i Næsbjerg kommer ned. Men det sker formentlig først en gang efter 2023, når den nye 400 kilovolt luftledning mellem Idomlund og Endrup er taget i drift. Energinet forventer næste år at komme med en tidsplan for nedtagningen.

Som en direkte konsekvens af balladen om den planlagte 400 kilovolt luftledning mellem Idomlund og Endrup er det nu besluttet, at den eksisterende 150 kilovolt luftledning vest for Næsbjerg fjernes.

Næsbjerg: Den enorme ballade og proteststorm over regeringen og forligspartierne i sagen om den planlagte 400 kilovolt luftledning mellem Idomlund og Endrup og videre til grænsen har haft sin effekt. For som et plaster på såret sætter Folketinget penge af til at nedgrave 150 kilovolt luftledninger i Syd- og Vestjylland. Lokalt drejer det sig om 150 kilovolt luftledningen fra Lykkebjerg ved Esbjerg via Karlsgårde og videre til Sønder Felding og Herning.

Foto: Foto: Henrik Reintoft Det er højspændingsledningen her, som nu fjernes og erstattes af et 150 kilovolt jordkabel. Arkivfoto: Henrik Reintoft

Hænger over udstykning Højspændingsledningen har i adskillige år været en torn i øjet på Næsbjerg, da ledningen går lige vest om byen og i dag hænger over den private udstykning ved Krofennen. Næsbjerg Sogns Borgerforening har hidtil forgæves forsøgt at få fjernet højspændingsledningen. Og det lå i første omgang ikke i kortene, at højspændingsledningen skulle ned, da Energinet har behov for ledningen. Dog har Energinet ikke været afvisende. Men med penge fra Folketinget, så graves den ned. - Det glæder mig, at den kommer i jorden, så vi kan komme i gang med byudviklingen, siger Finn Ladegaard, der er formand for Næsbjerg Sogns Borgerforening.

Stor sejr Trods tre nye udstykninger på få år er den driftige by allerede i bekneb med byggegrunde, hvorfor Varde Kommune faktisk har indledt forhandlinger om køb af jord i den vestlige del af byen. - Men her løber luftledningen. Så nu kan vi komme videre, siger Finn Ladegaard. Socialdemokraternes miljøordfører Christian Rabjerg Madsen betegner det som en stor sejr for Varde Kommune, at den eksisterende 150 kilovolt luftledning graves ned. - Jeg er meget tilfreds med, at regeringen har lyttet. For det er meget vigtigt og glædeligt for mig, at udviklingen i en by som Næsbjerg bliver tilgodeset, siger Christian Rabjerg Madsen, der selv har presset på for at få luftledningen gravet ned.