Nærhed og natur skal trække børnefamilier til Nymindegab

Formand for borgerforeningen i Nymindegab, Søren Rotbøl Jepsen, 51, er glad for foreningslivet og sammenholdet i Nymindegab. Han håber dog, at flere børnefamilier i fremtiden vil bosætte sig i den lille landsby ved Vesterhavet.

Nymindegab: - De fleste indbyggere i byen er pensionister. Det giver et fantastisk foreningsliv, men jeg håber for byens fremtid, at flere børnefamilier også vil bosætte sig her, siger Søren Rotbøl Jepsen. Han er selv født og opvokset i Nymindegab, hvor hans far havde bagerforretningen i byen. Efter at have boet i både Odense og Vejle, besluttede han sig for at vende hjem, da han skulle stifte familie.

Nu håber han, at flere børnefamilier vil gøre det samme.Upraktisk

Han erkender, at det kan svært at tiltrække børnefamilierne af én simpel grund - det er upraktisk. - I dag skal alt være så praktisk som muligt. Og det er ikke praktisk at bo her, når børnene skal køres langt til alt, siger Søren Rotbøl Jepsen.

Han mener dog, at Nymindegab kan tilbyde nogle helt andre ting. Ting, som ikke findes mange steder. - Naturen her er helt unik. Samtidig bliver man en del af et enormt stærkt lokalsamfund, som giver en helt anden nærhed, siger borgerforeningsformanden.

Ville tættere på naturen

En af dem, der er flyttet til Nymindegab, for at komme tættere på naturen, er Niels Peter Nielsen. Han og konen flyttede til byen fra Vejen, da børnene var flyttet hjemmefra. - Det har altid været planen at vi skulle til Nymindegab, da min kone er fra området. Det skete dog meget hurtigere end forventet, siger Niels Peter Nielsen.

Til daglig arbejder han med it, som ofte kan klares hjemmefra. Den største grund til, at flytningen skete hurtigere end forventet, er dog ganske simpel. - Naturen trak os herud. Det er fantastisk at have havet og fjorden i baghaven, siger Niels Peter Nielsen. Efter at være flyttet til Nymindegab, har Niels Peter Nielsen og konen også oplevet det stærke lokalsamfund. Han håber dog, ligesom Søren Rotbøl Jepsen, også på, at flere unge vil flytte til byen. - Det kunne være rigtig godt for byen, hvis der kom nogle flere børnefamilier, siger Niels Peter Nielsen.