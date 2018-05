Nabo til sandskulpturpark giver op og sætter historisk klitgård til salg

Sandskulpturparken

Sandskulpturparken koster mellem 1,5 og 2 millioner kroner at etablere. Bag står tøjmanden Bjarke Lauge Christensen via Marc Lauge Holding.





For at gøre plads til 38 parkeringspladser skal der rives et par gamle udhuse ned. Udhuse, som i dag tager udsigten.





Derudover skal der etableres café, ligesom der skal opføres en mindre toiletbygning. Selve udstillingsområdet med tre til frem meter høje sandskulpturer er på 1.500 kvadratmeter og ligger bag bygningerne.