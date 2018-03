Nabo til sandskulpturpark: Det bliver min ruin

- Det er grotesk, at de vil presse det ned over hovedet på en. Jeg vil kæmpe med næb og klør mod planerne, siger Helle Soltau, der har skrevet en tre sider lang indsigelse mod planerne til Varde Kommune.

Sandskulpturparken koster mellem 1,5 og 2 millioner kroner at etablere. For at gøre plads til 38 parkeringspladser skal der rives et par gamle udhuse ned. Udhuse som i dag tager udsigten. Derudover skal der etableres café, ligesom der skal opføres en mindre toiletbygning. Selve udstillingsområdet med tre til frem meter høje sandskulpturer er på 1.500 kvadratmeter og ligger bag bygningerne. Hvis det planmæssige grundlag går i gennem, vil sandskulpturparken åbne i påsken næste år. Den vil være åben hver dag indtil slutningen af oktober.

Grotesk lavt besøgstal

Bjarke Lauge Christensen har for nylig via ejendomsselskabet Marc Lauge Holdning købt naboejendommen for 2.700.000 kroner. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Bjarke Lauge Christensen, som har søgt Varde Kommune om en landzonetilladelse til sandskulpturparken. Han skriver i sin ansøgning, at han i gennemsnit forventer 50-100 besøgende om dagen.

Men den køber Helle Soltau ikke og stiller spørgsmål ved, om antallet er fagligt vurderet. Hun finder antallet grotesk lavt. Fra Søndervig, hvor der er en lignende og dog noget større sandskulpturpark, var der i fjor 130.000 besøgende.

Selv snakkes der i krogene på Tane Hedevej om et forventet besøgstal på 70.000, hvilket under normale forhold ville kræve lokalplanspligt.

- Det er en forlystelsespark, man får trukket ned over hovedet. Jeg vil have mulighed for at slappe af, siger Helle Soltau.

Og hun frygter det rene ragnarok på den i forvejen voldsomt belastede Tane Hedevej, hvis sandskulpturparken kommer.

- Hvor parkerer folk, når der ikke er plads? De parkerer foran min ejendom, siger Helle Soltau.