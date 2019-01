Nabo om forslag om 250 p-pladser ved Tirpitz: Det bliver over mit lig

Ægteparret Ingelise og Otto Nielsen er rystede over udsigten til at få 250 p-pladser, som Vardemuseerne vil anlægge i de fredede klitter, i deres baghave til sommerhuset.

Blåvand: Som cirka 300 andre fik ægteparret Ingelise og Otto Nielsen for nylig et brev fra Varde Kommune via e-Boks. Et brev med et idéoplæg til blandt andet nye parkeringspladser til Tirpitz. I alt 350 parkeringspladser, hvoraf de 250 foreslås anlagt i de fredede klitter lige bag deres sommerhus.

- Jeg var målløs. Det bliver over mit lig. Vi får cirka 30 meter til p-pladsen, siger Otto Nielsen (70 år).

Sammen med sin hustru købte han, der bor i Nyborg, sommerhuset i 1994. I mange år med udlejning for øje.

- Det var en investering i vores alderdom. Så blev vi mere og mere glade for stedet, og nu bruger vi sommerhuset meget. Det er blevet vores fristed, siger Ingelise Nielsen (70 år).

Derfor har de lige blændet swimmingpoolen af og fået lagt nyt gulv i sommerhuset på 170 kvadratmeter.