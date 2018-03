Når synet svigter

Ølgod: I et samarbejde med Øjenforeningen vil Lions Club Ølgod gerne invitere alle interesserede til et informationsmøde i Kulturhuset i Ølgod onsdag den 21. mart. To øjenlæger fra Vejle kommer og fortæller om hvad man skal være opmærksom på, hvis en øjensygdom er undervejs.

Arrangementet et kommet i stand efter en henvendelse fra Øjenforeningen til Lions clubberne i Danmark. Lions har i mange år haft blindhed og synshandicap som et Focus område og har bl.a. ydet hjælp til bekæmpelse af blindhed i udviklingslande, stået for brilleindsamling, bidraget til udvikling af den hvide stok og digitaliseringen af den. Det er derfor en helt oplagt mulighed for Lions Club Ølgod at arrangere et informationsmøde om de faresignaler, som det kan være vigtigt at være opmærksom på for at bevare synet hele tilværelsen.