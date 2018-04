Musiklinjen på Øse Efterskole har været i Prag og give koncert

Øse: For femte år i træk har et hold elever fra Øse Efterskoles musiklinje været på en tur til Prag, hvor de har givet fire koncerter. Det er et musisk kulturelt samarbejde udviklet over år som betyder, at de unge efterskoleelever også møder tjekkiske unge og sammen med dem hører hinandens koncerter og musik. I år spillede man i en flot ældre rådhussal, to skoler og afsluttede i en rockklub overfor det nye O2Arena i Prag. /exp