Muligt trafikkaos afliver ønsket om dagligvarebutik i Varde

Varde: Et af Vardes bys mest trafikerede kryds er ved Nordre Boulevard og Vestre Landevej. Og jo mere trafik, jo bedre er det for en dagligvarebutik, hvorfor firmaet Innovater fra Aarhus for en kunde har søgt om at kunne bygge en 1.300 kvadratmeter stor dagligvarebutik på grunden, hvor REKA Gruppen har sit hovedsæde. Men det bliver ikke til noget.

Landsbyerne

Det er langt fra første gang, at ønsket om at opføre en tredje dagligvarebutik i området er opstået. Og det forhold, at der i dag både er en Rema 1000 og en Lidl, har også betydning for Niels Christiansen (K).

Ud over det trafikmæssige så sår Niels Christiansen tvivl om behovet og det faktum, at det går ud over dagligvarebutikkerne i landsbyerne ved at tillade endnu en dagligvarebutik i Varde.

Forvaltningen har sammen med Innovater undersøgt muligheden for en sikker trafikafvikling i krydset, der især om lørdagen er hårdt presset på grund af skiftedagen i sommerhusene. Men det har ikke været muligt at finde en trafiksikker løsning.