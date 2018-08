Mors kamp gav sejr - i dag begynder Mads i en almindelig folkeskole

Tistrup/Varde: Onsdag blev første kapitel i Mads Røntveds nye skoleliv skrevet.

Forhåbentlig som indledningen på en god historie. Den 12-årige dreng fra Tistrup, der ikke har været i skole siden midt i marts, kommer nu i en almindelig klasse, men som hans mor, Charlotte Dyreby Røntved siger, så er det ikke uden bæven.

- Han glæder sig, han er helt oppe at køre, men han er også bange for ikke at slå til, siger hun.

Hun har det selv på samme måde. Det seneste år har hun kæmpet for at få sin søn vristet ud af kommunens visitation til den specialklasse i Tistrup, han har hadet at gå i. Derfor er der meget på spil, for nu skal det lykkes.

- Jeg vil gøre alt for at hjælpe. Jeg har tilbudt skolen, at den må bruge den familiekonsulent, vi har tilknyttet fem timer om ugen, og jeg har også tilbudt at betale for en uges intensiv læsetræning på "Læsevejen", hvis det bliver nødvendigt, siger hun.