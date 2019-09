Mordsager på Hotel Arnbjerg: Oplev drabscheferne Ove Dahl og Kurt Kragh fortælle

Varde: To af landets mest erfarne drabschefer, Ove Dahl og Kurt Kragh, mødes på Hotel Arnbjerg onsdag den 18. september, hvor de vil fortælle om nogle af Danmarks største mordsager, hvor de selv var med til opklaringen. De har masser af uhyggelige, spektakulære og spændende historier, og de to erfarne politimænd vil kaste lys over, hvad der driver et andet menneske til at slå ihjel. De giver blandt andet et indblik i de syv motiver, som oftest ligger bag den ultimative forbrydelse.

Ove Dahl er tidligere drabschef i Københavns Politi, og Kurt Kragh er tidligere drabschef i Rejseholdet, og blandt deres historier er Amagermanden, hvor en voldtægt i september 2010 var indgangen til opklaring af to drab og seks voldtægter. Man kan også høre om drabet på den norske stewardesse Vera Vildmyren, der blev fundet dræbt på et hotel i København i 2010, samt sagen om drabene på den 14-årige Sonay, og den 18-årige Ghazala, der blev dræbt, fordi de krænkede familiens ære.

Der er entre til foredraget, den 18.09.19 kl. 19.30 - 22.00.