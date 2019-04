Mor står bag klovneløb sammen med sine to døtre: - Mine piger skal lære at hjælpe andre

- Ja, det kan du godt kalde det. De skal lære at hjælpe andre. Sidste lørdag gik vi rundt i tre timer og bankede på i butikker for at få sponsorgaver.

For fire-fem år siden arrangerede hun sammen med to andre et kæmpe loppemarked på Brorsonskolen og samlede 100.000 kroner ind til Børnecancerfonden.

Stor opbakning

- I fredags fik vi lavet en aftale med vores borgmester, Erik Buhl Nielsen. Han bakker op omkring arrangement og byder alle deltagere velkommen på dagen. Jeg skal mødes med citychefen i Varde i den her uge for at finde på en brandgod idé til, hvordan vi kan inddrage Varde i det her projekt. Vi vil nemlig rigtig gerne have, at det bliver et fælles projekt, som rigtig mange føler, de har del i, siger Carina Scheffler og fortsætter:

- Det går vildt godt med opbakningen fra de lokale, og allerede nu har vi fået samlet gevinster ind fra over 60 lokale butikker til en tombola, som også gerne skulle give lidt penge til indsamlingen.

Hvor mange tror du kommer til løbet?

- Er jeg pessimist, kun 100. Men håber på mange flere.