Hun trak derfor håndbremsen på lastbilerne og bad om at få firmaet under konkursbehandling.

Men det var Jette Pedersen, der opdagede, at den første del af 2019 udviklede sig utroligt negativt for firmaet. Pengene fossede ud, så konkursbegæringen kom, inden underskuddet var helt ude af kontrol.

For der er ikke noget i det seneste årsregnskab, som indikerer, at selskabet var i så store vanskeligheder. Der var et beskedent overskud i 2018 og en positiv egenkapital.

Firmaet rådede over 22 lastbiler, som nu har drejet tændingslåsen. De fleste lastbiler er leaset, og nu er det op til kurator advokat Malene Buch Andersen at udrede kontrakter og lignende, som firmaet altså må bryde.

Varde/Esbjerg: Vognmandsfirmaet Poul Pedersen & Søn med hjemsted i Tinghøj ved Varde og en afdeling på Måde Industrivej i Esbjerg er under konkursbehandling. Det er et vognmandsfirma med hele 20 fastansatte og 22 løst ansatte, som nu lukker.

Dårlige konjunkturer og udenlandske chauffører

Hun peger på, at konjunkturerne for speditørkørsel er dårlige. Dels lægger planerne om Brexit en dæmper på aktiviteten, dels blev Poul Pedersen & Søn i 2017 påtvunget en overenskomst for at køre på Esbjerg Havn.

Det er også et meget konkurrencebetonet erhverv med konkurrence fra lavtlønnede udenlandske chauffører, som har gjort det vanskeligt at manøvrere i vognmandsbranchen.

- Christian ville ikke køre med udenlandske chauffører, siger Jette Pedersen.

Det var sønnen Christian Pedersen, der tog sig af driften af vognmandsfirmaet.

Firmaet slipper formentlig ud af konkursen uden den store gæld, fordi hullet i økonomien blev opdaget i god tid, inden der skulle afleveres årsregnskab. Men de penge, som mor og søn har skudt i firmaet, må anses for at være tabt, vurderer Jette Pedersen.