Mor og døtre kæmper til sidste blodsdråbe for de blå busser

Mor og far kørte ud i det blå med børnehavebusserne i Outrup og Nørre Nebel, og nu er det Astrid og Siljes tur. Hvis altså det lykkes familien og alle de andre forældre at ændre byrådets beslutning - ellers dør busserne næste nytår.

Outrup: Familien Jakobsen i Outrup er hyperlokale. Far er fra Storegade, mor er fra Nørre Nebel, og for et år siden flyttede far mor, Astrid og Silje ind på Kløvbakken, 100 meter fra pigernes børnehave.

Den gamle Blå Bus under halvtaget er det første, de ser hver morgen.

Lidt endnu. Fra nytår er bussen dødsdømt. Byrådet har besluttet, at børnehavebussen i Oksbøl og de tre i den gamle Blaabjerg Kommune, ikke skal være en kommunal udgift. Men før alt håb er ude, og busserne bliver ramt af sparekniven, kæmper mor og piger og resten af børnehavens forældre for at få omstødt beslutningen.

- Jeg husker stadig helt tydeligt, dengang jeg havde min børnehavegruppe med på besøg hos min morfar og mormor, der boede på en gård i Bork, siger Maja Brarup Jakobsen.

Hun blev født i 1986 i Nørre Nebel. De blå busser kom til, mens hun gik i børnehaven. Hendes mand, Astrid og Siljes far, er jævnaldrende og gik i børnehaven i Outrup, hvor han har siddet på akkurat samme bagsæde, som Astrid og Silje nu har taget plads på.