Varde: Der var røg i en lejlighed på Hjortestien i Varde - etagebyggeri. Der blev slået alarm fredag klokken 10.39.

Indsatsleder fra Sydvestjysk Brandvæsen, Mads Jakobsen, oplyser, at en mor og et barn er kørt til sygehuset til observation for røgforgiftning.

Der var ikke ild, da brandvæsenet dukkede op. Men der havde været kraftig røgudvikling fra en gryde på et tændt komfur i lejligheden.