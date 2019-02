Mor anmeldte søn for biltyveri: Nu er han sigtet for spritkørsel

Sig: Onsdag klokken 21.20 indløb en noget usædvanlig anmeldelse til Syd- og Sønderjyllands Politi. En mor ringede og anmeldte sin egen søn for at have stjålet familiens bil. Forældrene bor på Vardevej i Sig nord for Varde.

Politiet var på udkig efter den 18-årige søn, som blev standset klokken 22.46, altså cirka halvanden time senere. Sønnen er nu både sigtet for tyveri af bilen, det der kaldes brugstyveri, og for at køre spritkørsel. Der er udtaget en blodprøve på grund af mistanken om spritkørsel.

Der var en anden person i bilen, da den blev standset på Nymindegabvej ved Varde.