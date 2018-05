Møntsamling og to smykkeskrin forsvandt: Alt er gennemrodet ved to indbrud ved samme landsby

Årre: Tirsdag blev en meget dårlig dag for beboere på mindst to adresser ved landsbyen Årre. Der var nemlig to indbrud, og fællesnævneren er, at alt er gennemrodet i de to boliger.

På Jyllerupvej er en villa brudt op. Her er det stjålet to ure og en møntsamling. Det skete mellem klokken 10.00 og klokken 11.00.

På Engholmvej er en landejendom brudt op. Her forsvandt to smykkeskrin med smykker, en køkkenmaskine samt værktøj. Det skete mellem klokken 07.45 og klokken 16.00.