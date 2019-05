Mød den dynamiske duo bag Vardes danmarksserie herrer

Bag ethvert succesfuldt sportshold finder man altid en dedikeret holdleder. Hos Vardes danmarksserie herrer er de så heldige at have to, nemlig Jesper Christensen og Henrik Brix, hvis arbejde har spillet en stor rolle for fodboldherrernes succes i denne sæson.

Varde: Når sportshold kommer op i en division, hvor der kræves det ypperste af spillerne, er der brug for bagvedliggende kræfter for at få maskineriet til at køre rundt. Blandt de mange frivillige bag Varde IF's bedste herrefodboldhold finder man Jesper Christensen og Henrik Brix, der sørger for at det hele spiller omkring truppen, så spillerne kan lægge fuldt fokus på fodbolden. Jesper Christensen er 54 år, kommer fra Lunde, og har spillet fodbold siden han var helt lille. Han spillede i mange år i serie 1, men som 37-årig satte en knæskade en stopper for fodbolden. Til daglig arbejder han som handicaphjælper, og han har været holdleder siden 2014. Henrik Brix er 51 år, kommer fra Varde og har også spillet fodbold i mange år. Hans fodboldkarriere er ifølge ham selv 'ikke værd at skrive om', men han er den dag i dag stadig aktiv på Old-boys holdet i Varde Til daglig arbejder han i Jyske Bank, og han har været holdleder i halvandet år.

Jesper Christensen. Foto: Johann Thor Haahr Hansen

Børnenes skyld Begge mænd startede med at involvere sig i klubledelsen fordi deres børn spillede. Jespers søn har tidligere spillet på førsteholdet i klubben, mens Henriks søn, Peter, spiller for danmarksserieholdet i dag. Henrik Brix startede som forældretræner for sine børns ungdomshold, og fortsatte til de alle var 10-11 år: - På et tidspunkt kan man godt fornemme, at ungerne synes det er lidt pinligt at det er far som er træner, griner Henrik Brix. Det er nogenlunde samme historie for Jesper Christensen: - Min søn spillede på daværende tidspunkt i Varde, og han kom på førsteholdstruppen. Det var på den måde, jeg blev involveret i klubben på som holdtræner, på det tidspunkt sammen med to andre, der siden er faldet fra, siger Jesper Christensen.

Bank som fællesnævner Jesper og Henrik kender hinanden fra bankbranchen i Varde, og det var Jesper der fik Henrik ombord på lederholdet for halvandet år siden, da han godt kunne bruge en ekstra hånd til alt det arbejde, der ligger bag et holds deltagelse i danmarksserien. Og Henrik Brix skulle ikke bruge megen betænkningstid før han sagde ja: - Når man har været vant til at fodbolden har fyldt så meget i ens liv, som enten spiller eller træner, så kommer man til at savne det når man stopper, siger Henrik Brix. Når man taler med de to holdledere, fornemmer man, hvor passionerede de begge er omkring deres roller i klubben, som de er enige om, er et stort privilegium. De lægger hver især i omegnen af 15-20 timer om ugen i arbejdsopgaverne omkring klubben. Det drejer sig blandt andet om administrative opgaver, passe og styre holdets hjemmeside og dertilhørende sociale medier, arrangere buskørsel til udekampe og tilrettelægge videooptagelser af kampene, som trænerholdet bruger som forberedelse til kommende kampe.

Publikum-opfordring Derudover er de begge med til så mange kampe som muligt, og Henrik Brix, der bor 300 meter fra hjemmebanen på Sydbank Stadion, er nede og se lidt af hver eneste træning. - Det bedste ved jobbet er, at jeg i dag møder de samme spillere i klubben, som jeg mødte, da jeg begyndte som træner. Og det glæder mig helt vildt, at det vi engang har givet dem, får vi igen nu, siger Henrik Brix Jesper Christensen er enig med sin kollega, og tilføjer: - Det giver mig så meget at være en blandt alle i både bestyrelsen, truppen, og alle de andre frivillige, som vi har et rigtigt godt samarbejde med. Og især, når vi har så harmonisk en trup, der klinger sammen både på og uden for banen. Danmarksserie herrerne spiller deres næste kamp på lørdag, hvor de møder Silkeborg KFUM på hjemmebane. Og i den forbindelse har Henrik Brix en opfordring: - Før i tiden kunne vi snildt være 2-300 mand på stadion til hjemmekampene. Nu er vi lidt 120 i gennemsnit. Vi spiller altså ikke dårligere end tidligere, tværtimod. Så jeg håber, at flere fans og tidligere involverede i klubben vil komme og støtte op. Kampen spilles lørdag klokken 15.00 på Sydbank Stadion.