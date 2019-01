Modvind vendt til medvind og mere salg end nogensinde

Team Truck i Varde blev ligesom mange andre virksomheder ramt af finanskrisen, men at turde tage en chance på et kritisk tidspunkt har ført til, at virksomheden i dag har stor succes.

Varde: Ejer og administrerende direktør, Karsten Sørensen, var ligesom mange andre virksomhedsejere en presset mand, da krisen ramte i 2007. Udover virksomheden måtte fyre et par ansatte, var det også i den periode Karsten Sørensen og hans tidligere kompagnon besluttede at gå hver til sit.

- Det var en svær tid, men jeg forsøgte hele tiden at omstille firmaet, så vi passede til markedet. Det var også i den her periode, at salget af brugte trucks steg helt vildt i forhold til nye, fortæller Karsten Sørensen, der solgte cirka 75 procent brugte og 25 procent nye maskiner i perioden efter krisen.

At købe brugte trucks i udlandet, renovere dem og sælge dem herhjemme i Danmark til markant lavere pris end ny pris, var en af løsningerne på krisen. Da Karsten Sørensen kunne se, at der var gang i salget af de brugte trucks, tog han chancen og udvidede sin virksomhed med 2000 kvadratmeters ekstra lagerplads i 2012.

- Selvom det var en stor chance at udvide fra 1200 kvadratmeter til 3200 kvadratmeter, var det jo også et godt tidspunkt at bygge på. Priserne var i bund og det var nemt at finde arbejdskraft, forklarer Karsten Sørensen.