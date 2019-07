Mistænkt for Blåvand-drab må blive i varetægtsfængsel

Blåvand: En 19-årig tysker kærede sin varetægtsfængsling på fire uger fra i torsdags til Vestre Landsret. Men Vestre Landsret stadfæstede kendelsen i Retten fra Esbjerg om endnu fire uger i varetægtsfængsel til tyskeren.

Den 19-årige blev den 29. maj om aftenen anholdt for drab med et stumpt våben med adskillige slag i ansigtet på Cai Lennart Henriksen i Blåvand. Også Cai Lennart Henriksens livsledsager, Else Nielsen, døde i en efterfølgende brand.

De to retsinstanser vurderer altså, at der er begrundet mistanke mod tyskeren.

Cai Lennart Henriksen, 61 år, og Else Nielsen, 85 år, var parret bag restauranten Perlen i Blåvand.