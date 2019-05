Mistænkelige dødsfald: Mand og kvinde boede i villa, hvor to omkom i brand

Politiet efterforsker en brand i på Bytoften i Blåvand, tirsdag den 28. maj 2019. Tirsdag morgen blev politiet kaldt ud til en adresse på Bytoften i Blåvand, hvor en villa var i brand. To personer blev efterfølgende fundet døde på adressen, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Politiet efterforsker branden som et mistænkeligt forhold. Det fremgår ikke, hvorvidt de to personer er døde i forbindelse med branden eller på anden vis. (Foto: John Randeris/Scanpix 2019)