Minkavler fik bøde på 135.000 kroner

Varde: En minkfarmer fra Vardes nordlige opland har ved Vestre Landsret fået en bøde på 135.000 kroner for overtrædelse af Udlændingeloven. Minkfarmeren ansætter i pelsningssæsonen arbejdskraft fra Østeuropa. Minkfarmeren var tiltalt for i sin virksomhed at have haft en ukrainsk mand ansat i både 2012 og 2013, uden at denne havde opholds- og arbejdstilladelse i orden.

Minkfarmeren har forklaret, at han ved udarbejdelse af kontrakter tjekker de udenlandske ansattes pas, og da manden fra Ukraine søgte ansættelse i 2010 fik han det ikke, da han ikke kunne fremvise et dansk cpr-nummer. Det kunne han i 2012, da han igen kom sammen med en gruppe arbejdere fra Letland. Men altså tilsyneladende med et falsk pas, der viste, at han var fra Letland.