Minister hjælper med på badehotellet: Kæresten er restauratør i klitterne

Henne: Eva Kjer Hansen (V), 54 år, er minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde. Men nu har hun en ny funktion. Hun hjælper også til på et badehotel - hendes kæreste er nemlig blevet hotelvært.

Det er samleveren Allan Jylov, 52 år, som den 1. februar tiltrådte som vært på Henne Mølleå Badehotel nær Henne Strand. Et sådant job er en livsstil, og den har ministeren også taget til sig.

Parret har bopæl i Aabenraa, men for at få tilværelsen med badehotellet til at hænge sammen, så har parret som noget af det første købt et sommerhus i nærliggende Henne By.

Allan Jylov har indtil nu været medejer af Brøggeriet i Sønderborg, som er både restaurant, café og en del af Sønderborgs natteliv. Men i forbindelse med stillingen på badehotellet, har han solgt sin andel.

- Jeg ville gerne prøve noget andet, siger Allan Jylov, som søgte, da han så, at der var en stilling ledig som vært på badehotellet ved Henne Mølle Å. Badehotellet ligger i klitterne helt for sig selv - for enden af en mere end to kilometer lang grusvej.