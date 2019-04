Nu er Varde Garten indviet, og alle vardensere kan nyde kunst og få mad og øl i den nye restaurant. Vardenser er imponeret over Poul Erik Bechs lyst til at forskønne Varde.

Næsten alle af de mange mennesker, der er dukket op til indvielsen, virker imponerede. Flere henvender sig til Poul Erik Bech eller borgmester Erik Buhl (V) for at gøre opmærksom på, hvor flot de synes, at området er.

- Jeg synes, det er smukt. Man bliver glad over, at nogen vil gøre noget for, at byen bliver forskønnet, siger hun.

Varde: Karen Locht er født i Varde, og hun har tænkt sig at stille sine træsko i byen også. Nu nyder hun at se på kunstværkerne i den netop nyindviede kunsthave, der er en del af Varde Garten, som Poul Erik Bech står bag.

Kunstner Per Ottesen udsmykker et påskeæg ved indvielsen af Varde Garten. Foto: Chresten Bergh

30 år undervejs

En halv time tidligere er alle samlet på på området mellem Kræmmerpassagen og Brogade. Det er her, hvor mange af de tilstedeværende sikkert tidligere har parkeret deres bil i et lidt kedeligt baggårdsmiljø. Nu er det totalt forvandlet.

Det skulle det egentlig have været for mange år siden. Poul Erik Bech fortæller i sin tale, at i marts 1989 lavede arkitekt Niels Grønne det første udkast til en forskønnelse af området. Dengang skulle det været et område med detailforreninger og Niels Grønne kaldte det for Bechs Passage.

- Det var for at fedte, sagde Poul Erik Bech med et smil i sin tale.

Både Niels Grønne og hans søn, Jakob Grønne, har været med i udarbejdelsen af Varde Garten.