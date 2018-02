Minimurerne trænger til en hjælpende og stor hånd

For han er hudløs ærlig og fortæller, at det ikke går som forventet med indsamlingen af penge fra fonde, sponsorer og private. Lige nu står de og mangler 1.035.000 kroner. Er byggeriet så gået i stå? Nej, for de udnytter den kommunegaranti på 1,3 millioner kroner, som Varde Byråd gav Varde Miniby Fonden i fjor. Med den i hånden har de lige nu en byggekredit på cirka 400.000 kroner.

En fond som har fået overdraget det gamle bibliotek fra 1941 af Varde Kommune. Biblioteket skal omdannes til et nyt og længe savnet værksted for Minimurerne, hvoraf mange hjælper til med ombygningen, som er budgetteret til 2.038.000 kroner.

Hvis man ønsker at støtte ombygningen af det gamle bibliotek, så kan man henvende sig til Gustav Petersen, der er formand for Varde Miniby Fonden.Han kan træffes på telefonnummer 5151 3724 eller på e-mail gustav@petersen.mail.dk Man kan også sætte penge ind på en konto i Danske Bank - reg. nr. 4001 kontonr. 4002359758. Skriv i overførslen - Minimurernes værksted.Alle bidrag store som små er velkomne.

De er optimister

Men Gustav Petersen er ikke meget for at trække mere, da de ganske enkelt vil få meget svært ved at betale afdragene. Økonomien er skruet sådan sammen, at Varde Miniby Fonden får husleje af Minimurerne, der får pengene fra Varde Kommune. Det er 75.000 kroner plus forbrug om året. Minimurerne bygger så husene vil Varde Miniby, der er ejet af kommunen, som får entréindtægterne.

Og uden kommunegarantien havde de været ilde stedt. Ja uden den havde de ikke råd til at gå i gang med den omfattende ombygning.

- Jeg er over økonomien hele tiden. Og hvis vi ikke havde minimurerne, så skulle vi ud i byen og leje det. Og så var vi dødsens, siger Gustav Petersen.

For Minimurerne stiller hver formiddag troligt op for at hjælpe til med ombygningen. Gustav Petersen er en smilets mand. Han glæder sig over, at flere private selv har kontaktet dem for at bidrage med penge.

- Vi er optimister. Vi skal have det til at lykkes, siger Gustav Petersen.

Og meget gerne inden lørdag den 15. maj, når Minimurernes nye værksted skal indvies.